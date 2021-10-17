ЦСКА хочет заполучить третьего номера драфта-2015

Центровой Джалил Окафор входит в сферу интересов ЦСКА, сообщил инсайдер Маттео Андреани на своей странице в «Твиттере».
Окафор начал вести переговоры с «Партизаном», но ЦСКА также сделал запрос по поводу возможности подписания контракта. Ранее Окафор был отчислен из «Атланта Хоукс», где выступал на негарантированном контракте в предсезонке НБА.
В прошлом сезоне третий номер драфта НБА 2015 года Окафор выступал за «Детройт Пистонс», где набирал в среднем 5,4 очка и 2,4 подбора за 27 матчей. В начале сентября «Бруклин Нетс» обменял центрового Деандре Джордана, четыре пика второго раунда драфта и наличные средства на сумму $ 5,78 млн в «Детройт Пистонс», получив взамен Окафора и форварда Секу Думбия. Позже, однако, «Нетс» отчислили Джалила. Окафор не вписывался в планы «Бруклина» и считался вероятным кандидатом на отчисление сразу после обмена из «Пистонс». «Нетс» нужно было освободить дополнительное место в заявке для официального подписания тяжёлого форварда Пола Миллсэпа.
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