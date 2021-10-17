Ни один клуб НБА не хочет выменивать Кайри Ирвинга

Ни одна команда не проявляет интереса в заключении сделки по обмену разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, отказывающегося проходить вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, чьи слова передаёт обозреватель Алек Штурм в своём «твиттере».
Из-за своего решения звезда «Нетс» рискует пропустить весь сезон НБА.
«Никто просто не знает, будет ли он играть за них. Он вообще хочет играть? Представители «Филадельфии» не звонили в «Нетс», и не думаю, что будут. Конечно, всё может случиться, но мне это видится маловероятным», — сказал Войнаровски.
«Бруклин» отстранил Ирвинга до тех пор, пока он не сможет принимать участие в домашних матчах НБА. Ирвинг не будет играть и тренироваться с «Нетс», пока не получит возможность полноценно выступать за команду. Для этого баскетболист должен вакцинироваться от коронавируса или надеяться на то, что власти Нью-Йорка смягчат антикоронавирусные меры и позволят спортсменам без прививки посещать объекты в городе.
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