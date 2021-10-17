Кевин Дюрант инвестировал $ 1 млн в актив, получив в 100 раз больше прибыли

Звёздный игрок «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант выполнил крайне удачный ход, инвестировав в предприятие, занимающееся электронной коммерцией каннабиса (конопли). Дюрант вложил $ 1 млн на начальном этапе деятельности компании, что в итоге принесло ему в 100 раз больше прибыли. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Джо Помплиано.
Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота.
Ранее 4-кратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили назвал соперников, против которых практически невозможно играть в обороне. Одним из таковых является Кевин.
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