«Голден Стэйт» совершил трансферный ход против воли Стефена Карри и Дрэймонда Грина

Лидеры клуба НБА «Голден Стэйт Уорриоз» Стефен Карри и Дрэймонд Грин остались недовольны последним трансферным решением руководства. Как сообщает The Athletic, Карри и Грин не хотели, чтобы клуб отчислял защитника Эйвери Брэдли, но в «Голден Стэйт» решили расстаться с ветераном.
По имеющейся информации, игроки «Уорриорз» были уверены, что Брэдли мог придать команде необходимую глубину защиты.
Брэдли присоединился к «Голден Стэйт» в прошлом месяце. Его контракт не был гарантированным и действовал только на период тренировочного лагеря. В прошлом сезоне Брэдли выступал за «Хьюстон Рокетс», в среднем набирая 5,2 очка, 2,3 подбора и 1,9 передачи в 17 матчах.
Напомним, что вместе с Брэдли отчислили Гэри Пэйтона II, Майкла Малдера и Джордана Белла.
- 18 октября 2021
-
10:31
-
09:31
-
08:33
-
08:27
-
00:29
- 17 октября 2021
-
23:49
-
23:07
-
23:03
-
22:09
-
20:23
-
19:09
-
18:30
-
17:37
-
17:29
-
16:58
-
15:51
-
14:57
-
13:05
-
12:35
-
11:28
-
09:49
-
08:52
-
08:46
-
08:40
-
08:30
-
00:17
- 16 октября 2021
-
22:03
-
19:11
-
18:56
-
18:44
-
18:16
-
18:06
-
16:36
-
15:18
-
14:32