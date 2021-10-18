«Голден Стэйт» совершил трансферный ход против воли Стефена Карри и Дрэймонда Грина

Лидеры клуба НБА «Голден Стэйт Уорриоз» Стефен Карри и Дрэймонд Грин остались недовольны последним трансферным решением руководства. Как сообщает The Athletic, Карри и Грин не хотели, чтобы клуб отчислял защитника Эйвери Брэдли, но в «Голден Стэйт» решили расстаться с ветераном.



По имеющейся информации, игроки «Уорриорз» были уверены, что Брэдли мог придать команде необходимую глубину защиты.



Брэдли присоединился к «Голден Стэйт» в прошлом месяце. Его контракт не был гарантированным и действовал только на период тренировочного лагеря. В прошлом сезоне Брэдли выступал за «Хьюстон Рокетс», в среднем набирая 5,2 очка, 2,3 подбора и 1,9 передачи в 17 матчах.



Напомним, что вместе с Брэдли отчислили Гэри Пэйтона II, Майкла Малдера и Джордана Белла.