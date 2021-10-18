Журналистка, призвавшая Леброна «заткнуться и стучать мячом», изменила мнение о нём

Журналистка Лора Ингрэм неожиданно высказалась в поддержку знаменитого баскетболиста Леброна Джеймса, который отказался агитировать за массовую вакцинацию. Ингрэм в эфире FOX News подчеркнула, что поведение Джеймса должно стать примером для популярных спортсменов.

Любопытно, что всего несколько лет назад журналистка стала известна тем, что жёстко осадила Джеймса, который активно критиковал находившегося тогда на посту президента США Дональда Трампа. Ингрэм заявила, что Леброну стоит «заткнуться и стучать мячом».

Ранее Джеймс возглавил список самых высокооплачиваемых игроков сезона-2021/2022 в НБА по данным Forbes. Общий доход Джеймса составит $ 111,2 млн. Это рекордная сумма заработка в истории НБА. Зарплата Леброна в лиге составляет $ 41,2 млн, ещё примерно $ 70 млн баскетболист получит от рекламы и других источников дохода, не связанных с игрой в баскетбол.