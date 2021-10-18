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Майкл Джордан: хочу выиграть титул с «Шарлотт». Для меня это очень важно

Майкл Джордан: хочу выиграть титул с «Шарлотт». Для меня это очень важно
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Легендарный баскетболист Майкл Джордан рассказал, что мечтает о победе «Шарлотт Хорнетс» в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. Клуб существует с 2004 года, почти сразу Джордан вошёл в число его совладельцев. С 2010 года легендарный баскетболист является основным владельцем «Шарлотт».

«Что у меня в списке желаний? Победа в чемпионате с „Шарлотт“. Для меня это очень важно. Думаю, город этого заслуживает, он через многое прошёл. Я же, как и любой отец, просто очень хочу видеть своих детей успешными. Я пережил в этой сфере много хорошего, плохого было совсем мало, но плохое тоже делает тебя лучше», — рассказал Джордан в интервью YouTube-каналу Cigar Aficionado.

Ранее Джордан высказался о фильме «Последний танец» со своим участием.

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