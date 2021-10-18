«Анадолу Эфес» подписал отчисленного чемпиона НБА

Турецкий баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» усилился 26-летним атакующим защитником Элайджи Брайантом. Американский баскетболист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.



Брайант недавно был отчислен из клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс», с которым стал чемпионом сезона-2020/2021. В победном плей-офф Элайджа принял участие в 11 матчах. В среднем защитник набирал 1,3 очка и 1,1 подбора за матч, проводя на паркете около четырёх с половиной минут.



У Брайнта уже есть опыт игры в Европе, ранее он защищал цвета «Маккаби» из Тель-Авива. В Евролиге за израильский клуб он набирал по 9,8 очка за игру при трёх подборах, проводя на площадке по 23 минуты за матч.



Ранее «Анадолу Эфес» потерпел четыре подряд поражения в Евролиге.