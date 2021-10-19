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Победное попадание Брауна и постер Боломбоя — в топ-10 моментов недели Единой лиги ВТБ

Победное попадание Брауна и постер Боломбоя — в топ-10 моментов недели Единой лиги ВТБ
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Единая лига ВТБ представила топ-10 моментов четвёртой игровой недели регулярного чемпионата сезона-2021/2022.

Победное попадание разыгрывающего Лоренцо Брауна (УНИКС), постер тяжёлого форварда Джоэла Боломбоя (ЦСКА), блок-шоты атакующего защитника Дариуса Томпсона («Локомотив-Кубань») и лёгкого форварда Ильи Платонова («Нижний Новгород»), данки атакующих защитников Сайласа Мэлсона («Калев») и Джейлена Бэрфорда («Астана») представлены в топ-10 моментов матчей 16-18 октября:

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Напомним, на прошлой неделе в десятку лучших моментов вошли «Мамба менталити» данк Джонатана Мотли и передача Эррика Макколлума.

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«Мамба менталити» данк Мотли и передача Макколлума — в топ-10 моментов недели Лиги ВТБ
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