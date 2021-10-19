Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

У ЦСКА и ещё семи клубов есть серьёзные претензии к президенту Евролиги Бертомеу

У ЦСКА и ещё семи клубов есть серьёзные претензии к президенту Евролиги Бертомеу
Комментарии

Клубы-участники Евролиги снова имеют серьёзные претензии к президенту организации Жорди Бертомеу. Как сообщает Gazzetta, на заседании совета директоров восемь клубов с долгосрочными лицензиями подняли вопросы по финансовой ситуации — ЦСКА, «Маккаби Тель-Авив», «Жальгирис», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Милан», «Бавария» и «Анадолу Эфес».

По имеющейся информации, сегодня, 19 октября, 13 клубов-акционеров с многолетними лицензиями проведут дальнейшие обсуждения относительно будущих планов организации. Возможно, Бертомеу не будет приглашён на совещание.

На стороне Бертомеу остаются всего несколько клубов, большинство из них — испанские. Как информирует Gazzetta, президента могут снять с поста следующим летом.

Новость по теме
Евролига приветствовала новых обладателей постоянных лицензий и приняла ряд важных решений
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021