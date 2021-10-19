У ЦСКА и ещё семи клубов есть серьёзные претензии к президенту Евролиги Бертомеу
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Клубы-участники Евролиги снова имеют серьёзные претензии к президенту организации Жорди Бертомеу. Как сообщает Gazzetta, на заседании совета директоров восемь клубов с долгосрочными лицензиями подняли вопросы по финансовой ситуации — ЦСКА, «Маккаби Тель-Авив», «Жальгирис», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Милан», «Бавария» и «Анадолу Эфес».
По имеющейся информации, сегодня, 19 октября, 13 клубов-акционеров с многолетними лицензиями проведут дальнейшие обсуждения относительно будущих планов организации. Возможно, Бертомеу не будет приглашён на совещание.
На стороне Бертомеу остаются всего несколько клубов, большинство из них — испанские. Как информирует Gazzetta, президента могут снять с поста следующим летом.
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