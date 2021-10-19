Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы самый дорогой и самый дешёвый клубы НБА

Названы самый дорогой и самый дешёвый клубы НБА
Комментарии

«Нью-Йорк Никс» занял первое место в ежегодном списке самых дорогих клубов Национальной баскетбольной ассоциации по версии журнала Forbes. Стоимость клуба оценивается в $ 5,8 млрд.

В пятёрку самых дорогих клубов НБА вошли: «Голден Стэйт Уорриорз» ($ 5,6 млрд), «Лос-Анджелес Лейкерс» ($ 5,5 млрд), «Чикаго Буллз» ($ 3,65 млрд) и «Бостон Селтикс» ($ 3,55 млрд). Примечательно, что это первый случай в истории лиги, когда стоимость сразу трёх команд превышает $ 5 млрд.

Последними в списке Forbes числятся «Нью-Орлеан Пеликанс» ($ 1,53 млрд) и «Мемфис Гриззлиз» ($ 1,5 млрд).

Средняя стоимость клуба НБА в сравнении с февральским рейтингом журнала выросла на 13% и составляет сейчас $ 2,48 млрд. Объясняется это рекордными доходами от спонсорских соглашений и высокими ожиданиями от сделки лиги по продаже телеправ.

Топ-10 самых дорогих клубов НБА:

1. «Нью-Йорк Никс» – $ 5,8 млрд
2. «Голден Стэйт Уорриорз» – $ 5,6 млрд
3. «Лос-Анджелес Лейкерс» – $ 5,5 млрд
4. «Чикаго Буллз» – $ 3,65 млрд
5. «Бостон Селтикс» – $ 3,55 млрд
6. «Лос-Анджелес Клипперс» – $ 3,3 млрд
7. «Бруклин Нетс» – $ 3,2 млрд
8. «Хьюстон Рокетс» – $ 2,75 млрд
9. «Даллас Маверикс» – $ 2,7 млрд
10. «Торонто Рэпторс» – $ 2,48 млрд

Новость по теме
Стив Керр: подозреваю, что «Лейкерс» притворились мёртвыми
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021