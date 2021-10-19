Названы самый дорогой и самый дешёвый клубы НБА

«Нью-Йорк Никс» занял первое место в ежегодном списке самых дорогих клубов Национальной баскетбольной ассоциации по версии журнала Forbes. Стоимость клуба оценивается в $ 5,8 млрд.

В пятёрку самых дорогих клубов НБА вошли: «Голден Стэйт Уорриорз» ($ 5,6 млрд), «Лос-Анджелес Лейкерс» ($ 5,5 млрд), «Чикаго Буллз» ($ 3,65 млрд) и «Бостон Селтикс» ($ 3,55 млрд). Примечательно, что это первый случай в истории лиги, когда стоимость сразу трёх команд превышает $ 5 млрд.

Последними в списке Forbes числятся «Нью-Орлеан Пеликанс» ($ 1,53 млрд) и «Мемфис Гриззлиз» ($ 1,5 млрд).

Средняя стоимость клуба НБА в сравнении с февральским рейтингом журнала выросла на 13% и составляет сейчас $ 2,48 млрд. Объясняется это рекордными доходами от спонсорских соглашений и высокими ожиданиями от сделки лиги по продаже телеправ.



Топ-10 самых дорогих клубов НБА:

1. «Нью-Йорк Никс» – $ 5,8 млрд

2. «Голден Стэйт Уорриорз» – $ 5,6 млрд

3. «Лос-Анджелес Лейкерс» – $ 5,5 млрд

4. «Чикаго Буллз» – $ 3,65 млрд

5. «Бостон Селтикс» – $ 3,55 млрд

6. «Лос-Анджелес Клипперс» – $ 3,3 млрд

7. «Бруклин Нетс» – $ 3,2 млрд

8. «Хьюстон Рокетс» – $ 2,75 млрд

9. «Даллас Маверикс» – $ 2,7 млрд

10. «Торонто Рэпторс» – $ 2,48 млрд