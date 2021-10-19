«Филадельфия» дисквалифицировала Бена Симмонса

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс пропустит матч-открытие нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Игрок дисквалифицирован на один матч. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

Причиной принятия такого решения, по сведениям источника, стало поведение, которое наносит вред команде. Главный тренер «Сиксерс» Док Риверс выгнал Симмонса с тренировки за пассивные действия.

«Я посчитал, что он нам мешает. Он не хотел делать то, что делали все остальные. Я сказал, что ему стоит уйти», – заявил Риверс.

Напомним, по окончании тренировки, которая состоялась сегодня, 19 октября, Симмонс не принял участия в общекомандном похлопывании по рукам и быстро ушёл в раздевалку.



Изначально Симмонс не планировал возвращаться в команду и требовал обменять его, но позже неожиданно решил прибыть в расположение клуба. Сообщалось, что Бен, из зарплаты которого было вычтено более $ 1 млн, ощутил последствия штрафов за каждый пропущенный матч в предсезонке.

В первом матче сезона «Филадельфия» сыграет с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча состоится 21 октября. Начало — в 03:00 мск.