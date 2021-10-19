Джоэл Эмбиид — о Бене Симмонсе: мне наплевать на этого человека

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался об инциденте, который случился сегодня, 19 октября, на тренировке команды. По окончании спортивного занятия разыгрывающий Бен Симмонс не принял участия в общекомандном похлопывании по рукам и быстро ушёл в раздевалку.



«Если честно, мне наплевать на этого человека. Пускай делает что хочет. Это не моя забота. Я сфокусирован лишь на том, как делать команду лучше, добиваться побед, усердно играть каждый вечер и вести за собой парней. Уверен, они чувствуют то же самое — у нас отличная командная «химия», несмотря на всё, что происходило в последние несколько месяцев. Как я уже сказал, мне просто всё равно», — сказал Эмбиид в интервью, доступном на странице Bleacher Report в «Твиттере».

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