Джоэл Эмбиид — о Бене Симмонсе: мне наплевать на этого человека
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался об инциденте, который случился сегодня, 19 октября, на тренировке команды. По окончании спортивного занятия разыгрывающий Бен Симмонс не принял участия в общекомандном похлопывании по рукам и быстро ушёл в раздевалку.
«Если честно, мне наплевать на этого человека. Пускай делает что хочет. Это не моя забота. Я сфокусирован лишь на том, как делать команду лучше, добиваться побед, усердно играть каждый вечер и вести за собой парней. Уверен, они чувствуют то же самое — у нас отличная командная «химия», несмотря на всё, что происходило в последние несколько месяцев. Как я уже сказал, мне просто всё равно», — сказал Эмбиид в интервью, доступном на странице Bleacher Report в «Твиттере».
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