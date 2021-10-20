Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Турецкий эксперт: если ЦСКА действительно нужен Окафор, у «Партизана» вообще нет шансов

Турецкий эксперт: если ЦСКА действительно нужен Окафор, у «Партизана» вообще нет шансов
Комментарии

Турецкий эксперт Ферсу Яхьябейоглу поделился мыслями об интересе ЦСКА к центрфорварду Джалилу Окафору. Ранее стало известно, что в борьбу за 25-летнего игрока включился и «Партизан».

«Само собой разумеется, если ЦСКА действительно нужен Окафор, у «Партизана» вообще нет шансов. Учитывая отсутствие Милутинова и Шенгелии, помощь Окафора будет как нельзя кстати, особенно при игре на подборах и в защите. Он определённо может повысить эффективность ЦСКА с точки зрения набора очков. Особенно много пользы может принести его связка с таким стрелком, как Фойгтманн.

Окафору всего 25 лет, и если он действительно хочет играть в баскетбол и совершенствоваться, то в ЦСКА, играя в Евролиге, он сможет сделать это намного быстрее, чем в НБА», — приводит слова эксперта Basket Servisi.

Новость по теме
Появилась новая информация по Джалилу Окафору, который интересен ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021