Турецкий эксперт: если ЦСКА действительно нужен Окафор, у «Партизана» вообще нет шансов

Турецкий эксперт Ферсу Яхьябейоглу поделился мыслями об интересе ЦСКА к центрфорварду Джалилу Окафору. Ранее стало известно, что в борьбу за 25-летнего игрока включился и «Партизан».
«Само собой разумеется, если ЦСКА действительно нужен Окафор, у «Партизана» вообще нет шансов. Учитывая отсутствие Милутинова и Шенгелии, помощь Окафора будет как нельзя кстати, особенно при игре на подборах и в защите. Он определённо может повысить эффективность ЦСКА с точки зрения набора очков. Особенно много пользы может принести его связка с таким стрелком, как Фойгтманн.
Окафору всего 25 лет, и если он действительно хочет играть в баскетбол и совершенствоваться, то в ЦСКА, играя в Евролиге, он сможет сделать это намного быстрее, чем в НБА», — приводит слова эксперта Basket Servisi.
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