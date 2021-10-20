Стефен Карри высказался о победе над «Лейкерс» в матче-открытии сезона НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением после первого матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (121:114). Карри оформил трипл -дабл из 21 очка, 10 подборов и 10 передач, но самокритично отнёсся к своей низкой точности бросков (5/21).
«Я играл как мусор, ужасно бросал мяч. Но это хорошее предзнаменование для нас, поскольку мы смогли выиграть, регулярно создавая хорошие возможности для броска и просто придерживаясь своих правил в защите в матче с довольно хорошей командой», — приводит слова Карри Sportskeeda.
Карри набрал восьмой трипл-дабл за карьеру и второй в истории для баскетболистов франшизы «Голден Стэйт» в матче-открытии сезона (первый был в 1952 году).
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