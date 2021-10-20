Стали известны подробности скандального поведения Симмонса в «Филадельфии»

Появились подробности скандального поведения разыгрывающего Бена Симмонса после возвращения в «Филадельфию Сиксерс». Напомним, изначально Симмонс не хотел возвращаться в расположение клуба и требовал обмена, потом неожиданно прибыл в команду, но его выгнали с последней тренировки и отстранили.



«Очевидцы говорят, что Симмонс на тренировках игнорировал большинство окружающих. Например, когда сотрудник службы безопасности поприветствовал Бена, тот просто прошёл мимо, никак не отреагировав. Когда кто-то здоровался с Симмонсом, он, как правило, не отвечал. Понятно, что он не обязан этого делать, но тем самым Бен демонстрировал свою отстранённость.



Бен тренировался отдельно от всех на другой половине площадки. Когда Симмонс впервые приехал, команда хором сказала ему «Добро пожаловать». Бен просто кивнул в ответ», — написал журналист The Athletic Шэмс Чарания.

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