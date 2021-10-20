Стефен Карри забил четыре подряд броска с центрального логотипа
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Разыгрывающий клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри восхитил болельщиков своими точными бросками на разминке перед матчем с «Лос-Анджелес Лейкерс». Карри забил четыре подряд броска, которые делал, стоя на центральном логотипе.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» NBA.
Отметим, что Карри набрал 21 очко, 10 подборов и 10 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (121:114). Карри оформил второй трипл-дабл в истории франшизы «Уорриорз» в матче-открытии сезона. Ранее это делал только Энди Филлипп (21 очко, 11 подборов, 10 передач) 1 ноября 1952 года.
Также Карри прокомментировал победу над «Лос-Анджелесом».
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