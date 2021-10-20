Янис Тимма — об уходе из «Химок»: свои же вонзили мне нож в спину

Экс-форвард «Химок» Янис Тимма рассказал о деталях ухода из «Химок» по ходу прошлого сезона. Тимма отказался участвовать в матче Единой лиги ВТБ с «Зелёна-Гурой» из-за непопадания в стартовый состав и уехал домой, после чего одноклубники решили не принимать его обратно в команду.



«Агент подтвердил: да, главный тренер не разрешает меня пускать в зал. Я написал тренеру сообщение, сказал – кажется, у нас опять непонимание, возможно, нам нужно встретиться и поговорить. Ещё раз. В третий раз! До конца сезона было ещё минимум два месяца, потом плей-офф – можно было как-то зацепиться, что-то спасти. Хотя объективно в тот момент спасать было уже нечего… Через какое-то время пришёл ответ: «Мне нужно поговорить с командой».



Казалось – в команде все нормальные ребята, всё будет хорошо! Русские парни, которых я знаю полжизни и со многими был даже очень хорошими друзьями. Но через несколько часов мне от главного тренера пришло сообщение: «Твой агент тебе всё передаст». Но ведь это он говорил с командой, поэтому я переспросил: может, он всё же сам мне всё расскажет? «Нет, говори с агентом...»



Связались, и я услышал примерно следующее: команда решила, что обратно меня не примут. Точка. И тут я, конечно, стал перебирать в голове — что случилось? И, главное, почему? Поверь мне, я интересовался, что на самом деле случилось, пытался понять. Игроки, за которых в начале сезона вступался, убедил Римаса Куртинайтиса выпустить их на площадку и освоиться, в итоге вонзили нож мне в спину. Свои…



Много раз перебирал в голове произошедшее. И вывод всегда один: единственный человек, которого я могу винить в произошедшем – я сам. Это был мой выбор. Как бы то ни было, единственный из русских игроков в команде, с которым я поддерживаю общение – Алексей Швед. С остальными больше не перекинулся и словом», – приводит слова Тиммы Delfi.lv.