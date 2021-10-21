Шакил О'Нил назвал рекорд, который позволит Леброну превзойти Джордана в гонке величайших

Легендарный баскетболист Шакил О`Нил рассказал, что, по его мнению, может позволить Леброну Джеймсу стать величайшим игроком в истории.



«Чемпионские титулы – это прекрасно, но прямо сейчас главная цель Леброна – обойти рекорд Карима Абдул-Джаббара. Вот что он делает, я точно знаю. Потому что, если сейчас он обойдёт Карима, споры о лучшем игроке всех времён завершатся навсегда. Задумайтесь об этом.



Я читал, что в следующие несколько лет Леброну нужно набирать в среднем по 25 очков за матч, что он и будет делать. Он сможет идти в таком темпе минимум два года», — приводит слова О`Нила The Los Angeles Times.



Напомним, Абдул-Джаббар владеет рекордом по количеству очков в НБА — 38 387. У Леброна сейчас 35 401.