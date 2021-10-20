Фавориты совсем беспомощные. К «Лейкерс» и «Бруклину» много вопросов уже на старте сезона

НБА вернулась. В первый игровой день сезона-2021/2022 поклонники баскетбола, изрядно подуставшие от разговоров про вакцинацию Кайри Ирвинга и обменный запрос Бена Симмонса, смогли уже насладиться двумя качественными матчами.

Главные фавориты сезона – «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс» – наконец показали себя в деле. Но ожиданий, мягко говоря, не оправдали и оказались совсем беспомощными. К «Лейкерс» и «Бруклину» много вопросов уже на старте сезона

Начнём с «Бруклина». Сегодня подопечные Стива Нэша встречались с действующим чемпионом – «Милуоки». По итогам встречи «Бакс» разгромили соперника со счётом 127:104. Хозяева доминировали на протяжении всего матча, не уступая в счёте после первой минуты. Яннис, как всегда, на высоте – 32 очка, 7 передач, 14 подборов, из которых 5 – в нападении. Ровно столько же, сколько вся команда «Нетс» сделала за 48 минут.

Доминировал на площадке не только Адетокунбо. И Коннотон, и Миддлтон, и даже Аллен с Нворой достойно показали себя. Неудачно матч завершился только для Джру Холидэя – он отыграл всего 18 минут, после чего покинул площадку из-за ушиба пятки.

Но исход матча решил не столько успех Янниса и компании, сколько полный провал «Бруклина». Дюрант с Харденом набили себе статистику (32/11/4 и 20/8/8 соответственно), но пользы от этого не много – по итогам матча у обоих «плюс-минус» «-20». Пожалуй, единственный игрок «Нетс», которого хотелось бы отметить – Патрик Миллс. Сегодня он успешно закрыл позицию разыгрывающего, опустевшую после отстранения Кайри Ирвинга за отказ от вакцинации. Австралиец набрал 21 очко (7 из 7 трёхочковых), 2 ассиста и 2 передачи за 29 минут. Это был его дебютный матч за «Бруклин», и дебют вполне себе удался.

А вот остальные резервисты «Нетс», увы, подвели. Особенно расстроили потерявшийся на площадке Олдридж и Миллсэп, даже не сделавший ни одного броска. На бумаге глубина состава у «Бруклина» имеется, а по факту – 4 очка на семерых игроков «скамейки». Делать выводы по одному матчу, конечно, слишком рано. Но «Бруклину», очевидно, нужно очень много работать, чтобы оправдать статус главного фаворита сезона.

Однако сезон с поражения начал не только «Бруклин», но и второй претендент на титул – «Лос-Анджелес Лейкерс». «Озёрники» на своей площадке уступили «Голден Стэйт Уорриорз» (114:121), ведя с двузначной разницей по ходу матча.

Стоит отметить, что «Лейкерс» провели катастрофическую предсезонку. Подопечные Фрэнка Вогеля проиграли все шесть контрольных матчей, а Тревор Ариза, Уэйн Эллингтон, Кендрик Нанн и Тайлер Хортон-Такер отправились в лазарет. Конечно, это всего лишь предсезонка, и большого значения эти игры, казалось бы, не несли. Но вот в «Голден Стэйт» всё сделали по «красоте». Тут и пять подряд побед (в том числе две – над «Лейкерс»), и набирающий обороты Джордан Пул, и, конечно же, Стеф Карри со своими 40+ за игру. И это без Клэя Томпсона, который вот-вот вернётся на площадку. У команды были все ресурсы, чтобы навязать борьбу «Лейкерс» в сегодняшнем матче. И свой шанс коллектив Стива Керра успешно реализовал, пускай и не без труда.

Начало матча «воинам» далось особенно непросто. Сколько бы красивых розыгрышей ни провели «Уорриорз», завершать атаки толком не получалось. «Лейкерс» вели с небольшим преимуществом на протяжении 36 минут. Дважды разница в счёте доходила до отметки «+10», но подопечным Керра удавалось сразу же возвращаться в игру. В четвёртой четверти всё наконец-то встало на свои места – «Голден Стэйт» провёл шикарный отрезок и увёз из Лос-Анджелеса заслуженную победу.

И это при том, что у звёздного Стефена Карри сегодня случилась какая-то катастрофа с броском – 5 из 21 с игры (24%). Хотя это не помешало ему стать самым результативным в своей команде и оформить трипл-дабл – 21 очко, 10 передач и 10 подборов. Джордан Пул записал на свой счёт всего на одно очко меньше. Отлично в игру «Уорриорз» вписался и новичок Неманья Бьелица (15 очков + 11 подборов), ставший лучшим по показателю «плюс-минус» на площадке ("+20").

Что касается «Лейкерс», то первым делом в глаза, конечно же, бросается «гений» Расселла Уэстбрука. «Плюс-минус»: «-23». 8 очков за 35 минут, 4 потери, 4 из 13 с игры, 0/4 трёхочковых. В общем, первый официальный матч в составе «Лос-Анджелеса» провален с треском. И пока у «озёрников» остаётся «Большое дуо», а не «трио». Дэвис с Леброном на двоих настреляли 67 очков (58% от всех набранных командой очков), плюс у обоих – по 11 подборов. Король вышел на первое место по количеству набранных очков в первых матчах сезона. Но для победы этого, очевидно, было недостаточно.

Теперь к шести подряд поражениям в предсезонке добавилось поражение на старте регулярки. И пока «Лейкерс» – далеко не «суперкоманда», но «хоронить» их всё равно рано. Сколько времени потребуется обновлённому составу на раскачку – непонятно. Зато понятно, что присутствие на площадке Леброна и Дэвиса – ещё не залог успеха. Посмотрим, как в «Лос-Анджелесе» будут выходить из сложившейся ситуации.