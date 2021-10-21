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Источник: Зоран Лукич станет новым главным тренером сборной России

Источник: Зоран Лукич станет новым главным тренером сборной России
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Новым главным тренером сборной России может стать известный специалист Зоран Лукич. Как сообщает «Спорт-экспресс», в ближайшее время исполком РФБ утвердит кандидатуру Лукича, после чего решение нужно будет формально согласовать с министерством спорта.

Напомним, сейчас Лукич возглавляет «Нижний Новгород». По информации издания, специалисту разрешат совмещать должности в клубе и сборной.

На протяжении пяти последних лет российскую национальную команду возглавлял Сергей Базаревич. Контракт Базаревича со сборной России закончился после квалификации на Олимпиаду в Токио, которую россияне не сумели преодолеть. После завершения срока контракта Базаревича появлялась информация, что РФБ рассматривает возможность его продления.

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