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НБА начала работу по созданию европейского дивизиона с лучшими клубами континента

НБА начала работу по созданию европейского дивизиона с лучшими клубами континента
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НБА и ФИБА начали работу по созданию европейского дивизиона с лучшими клубами континента. Как сообщает Marca, комиссионер НБА Адам Сильвер уже отправил письмо в Евролигу, предложив создать новый чемпионат.

По имеющейся информации, новая европейская лига будет существовать отдельно от американской, но НБА будет организатором и будет использовать свой бренд. Не исключено, что работа над проектом начнётся уже в следующем сезоне.

Поводом для действий НБА стала очередная волна возмущения, которую выразили клубы Евролиги по отношению к руководству организации. 20 октября 13 клубов Евролиги с долгосрочными лицензиями приняли решение отстранить президента турнира Жорди Бертомеу от занимаемой должности. Бертомеу уйдёт с поста летом 2022 года.

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