Джейк Пол назвал свой топ-5 игроков НБА. Дюранта и Адетокунбо нет в списке

Знаменитый блогер Джейк Пол, в последнее время также увлекающийся единоборствами, назвал свой топ-5 игроков Национальной баскетбольной ассоциации. Любопытно, что в список не попали Кевин Дюрант и Яннис Адетокунбо — звёзды «Бруклин Нетс » и «Милуоки Бакс» соответственно.
«Готовлюсь к классному вечеру. Играют сразу двое из моих любимых игроков. НБА возвращается! Моя пятёрка лучших — Леброн Джеймс, Лука Дончич, Дэмьен Лиллард, Стефен Карри, Девин Букер. А какая топ-5 у вас?», — написал Пол в своём «твиттере» в преддверии матча между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
Напомним, встреча завершилась победой «Уорриорз» со счётом 121:114. Джеймс отметился дабл-даблом из 34 очков, 11 подборов и 5 передач, Карри сделал трип-дабл (21 очко, 10 подборов и 10 передач).
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