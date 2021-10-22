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Стефен Карри установил новый выдающийся рекорд в истории НБА

Стефен Карри установил новый выдающийся рекорд в истории НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри записал себе в актив 45 очков (8/12 двухочковых, 8/13 трёхочковых, 5/5 штрафных) и 10 подборов в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (115:113).

Карри довел общую точность штрафных за карьеру до отметки 90,7%, что стало новым рекордом в истории НБА. Кроме того, Карри впервые за карьеру покорил статистистическую линию 45+ очков и 10+ подборов в одном матче. Уже в первой четверти Карри набрал 25 очков при 5 точных попаданиях из-за дуги без единого промаха. В матче-открытии сезона с «Лос-Анджелес Лейкерс» (121:114) Карри оформил трипл-дабл из 21 очка, 10 подборов и 10 передач.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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