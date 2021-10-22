Бен Симмонс мог имитировать травму и проблемы с психикой. «Сиксерс» примут жёсткие меры

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс, отказавшийся принимать участие в индивидуальной тренировке и сославшийся на проблемы со спиной, чтобы избежать её, мог имитировать эту травму.



«Согласно источникам, в «Сиксерс» считают, что действия Симмонса — это лишь имитация якобы имеющейся у него травмы и психического заболевания. Он пришёл через 2 дня и сказал, что у него скованность в спине и он психологически не готов. Команда сейчас в ярости, но Симмонс сам выбрал такой путь. Клуб планирует штрафовать его за каждый пропущенный матч», — написал в своём «твиттере» журналист Говард Эскин.



Напомним, изначально Симмонс не хотел возвращаться в расположение клуба и требовал обмена, потом неожиданно прибыл в команду, но его выгнали с последней тренировки и отстранили.

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