Бен Симмонс мог имитировать травму и проблемы с психикой. «Сиксерс» примут жёсткие меры

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс, отказавшийся принимать участие в индивидуальной тренировке и сославшийся на проблемы со спиной, чтобы избежать её, мог имитировать эту травму.
«Согласно источникам, в «Сиксерс» считают, что действия Симмонса — это лишь имитация якобы имеющейся у него травмы и психического заболевания. Он пришёл через 2 дня и сказал, что у него скованность в спине и он психологически не готов. Команда сейчас в ярости, но Симмонс сам выбрал такой путь. Клуб планирует штрафовать его за каждый пропущенный матч», — написал в своём «твиттере» журналист Говард Эскин.
Напомним, изначально Симмонс не хотел возвращаться в расположение клуба и требовал обмена, потом неожиданно прибыл в команду, но его выгнали с последней тренировки и отстранили.
- 22 октября 2021
-
11:50
-
11:22
-
11:16
-
11:06
-
10:41
-
09:40
-
09:35
-
08:50
-
08:40
-
08:34
-
07:52
-
05:47
-
04:56
-
00:10
- 21 октября 2021
-
23:24
-
22:48
-
22:40
-
22:09
-
21:52
-
20:45
-
19:23
-
19:01
-
18:05
-
16:55
-
16:50
-
15:01
-
13:56
-
11:46
-
10:40
-
09:25
-
08:16
-
08:15
-
08:04
-
07:46
-
05:56