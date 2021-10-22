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Кириленко объяснил назначение Лукича на должность главного тренера сборной России

Кириленко объяснил назначение Лукича на должность главного тренера сборной России
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Президент РФБ Андрей Кириленко выступил с заявлением по случаю назначения сербского специалиста Зорана Лукича на пост главного тренера сборной России по баскетболу.

«В истории сборной России начинается новая страница с новым главным тренером. Собрав огромное количество мнений баскетбольных специалистов, РФБ пришла к выводу, что команде просто необходим новый импульс. Через месяц ей предстоят важные матчи на старте квалификации Кубка мира — 2023 с Италией и Исландией. Фактически Зорану придётся начинать с чистого листа — и сразу в бой, а основную часть подготовки национальной команды отложить до летних сборов.

Нас прежде всего интересовал тренер, который много работал с молодыми игроками, начинающими проявлять себя в качестве звёзд взрослого баскетбола. Своей работой в «Нижнем Новгороде» на протяжении многих лет Лукич доказал способность создавать из российских баскетболистов настоящих лидеров. Сейчас для сборной России наступает важное время перестройки, и мы хотим увидеть преображение наших игроков под руководством Зорана из подающих надежды в полноценных игроков национальной команды. Естественно, РФБ будет максимально помогать тренеру в этом», — приводит слова Кириленко пресс-служба Российской Федерации баскетбола.

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