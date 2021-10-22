Гомельский оценил назначение Лукича главным тренером национальной команды России

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о назначении серба Зорана Лукича главным тренером сборной России по баскетболу. Лукич будет совмещать должности в сборной и «Нижнем Новгороде», который он возглавляет.
«Нормально отношусь к этому назначению. Я с большим отношением и симпатией всю жизнь отношусь к Серёже Базаревичу. Мне жалко, что он покинул пост главного тренера. Я и Зорана Лукича знаю давно, отношусь к нему с уважением. Если не Базаревич, то кто? Лукич — хорошая кандидатура.
Что касается совмещения работы в клубе и сборной, то история нашего вида спорта знает очень успешные совмещения. А знает и очень плачевные. Как получится у Лукича, могу только предположить, посмотрим», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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