Димитрис Итудис: ЦСКА выступает в роли аутсайдера в матче с «Олимпиакосом»
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Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился мыслями о предстоящем матче армейцев в регулярном чемпионате Евролиге. Соперником красно-синих будет «Олимпиакос». Встреча состоится сегодня, 22 октября. Начало — в 20:00 мск.
«Это игра Евролиги, каждый матч здесь особенный. Даже когда играешь против команды, занимающей последнее место в турнирной таблице. У нас всё ещё есть проблемы, у нас всё ещё есть игроки, которые не могут помочь команде, и они упорно трудятся, чтобы вернуться в строй. Мы мотивированы. Понимаем, что мы выступаем в роли аутсайдеров. Сейчас «Олимпиакос» показывает хороший баскетбол, у соперников хорошая «химия», но мы здесь, чтобы дать бой», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.
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