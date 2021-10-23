Мэджик Джонсон назвал условие, при котором Леброн Джеймс станет величайшим в истории
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Легенда клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон рассказал, что должен сделать форвард Леброн Джеймс, чтобы стать величайшим игроком в истории. По мнению Джонсона, Леброну следует выиграть ещё один титул с «Лейкерс».
«Он должен выиграть ещё один титул. Поклонники «Лейкерс» его и так уже любят. Он принёс клубу одно чемпионство. Однако большинство парней, которые выступали в «Лейкерс», выигрывали несколько титулов. В общем, это всё, что ему нужно сделать. Просто возьми ещё один трофей вместе с командой.
На самом деле, Леброн просто великолепен. Он самая большая знаменитость в Голливуде — месте, где столько известных личностей! Следует отдать ему должное», — приводит слова Джонсона New York Times.
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