Появились новые данные по обвинениям против владельца «Санз», у которого могут отнять клуб

Известный инсайдер Джордан Шульц привёл новые подробности по обвинениям, которые руководство НБА готовится выдвинуть против владельца «Финикс Санз» Роберта Сарвера. Сарвер подозревается в расизме, сексизме и сексуальных домогательствах в ряде инцидентов.
«Этот материал просто чудовищен. Как бы плохо история не выглядела, на самом деле она ещё хуже. То, что мне рассказали о некоторых вещах, которые будут затронуты в этом отчёте, включая сексуальные домогательства, просто ошеломляют. Немыслимо, если после всех показаний он сможет выпутаться из этой истории», — приводит слова Шульца Arizona Sports.
Похожий инцидент уже случался в 2014 году, когда руководство НБА отстранило владельца «Лос-Анджелес Клипперс» Дональда Стерлинга от баскетбола из-за скандала с расистскими высказываниями.
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