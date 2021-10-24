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Появились новые данные по обвинениям против владельца «Санз», у которого могут отнять клуб

Появились новые данные по обвинениям против владельца «Санз», у которого могут отнять клуб
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Известный инсайдер Джордан Шульц привёл новые подробности по обвинениям, которые руководство НБА готовится выдвинуть против владельца «Финикс Санз» Роберта Сарвера. Сарвер подозревается в расизме, сексизме и сексуальных домогательствах в ряде инцидентов.

«Этот материал просто чудовищен. Как бы плохо история не выглядела, на самом деле она ещё хуже. То, что мне рассказали о некоторых вещах, которые будут затронуты в этом отчёте, включая сексуальные домогательства, просто ошеломляют. Немыслимо, если после всех показаний он сможет выпутаться из этой истории», — приводит слова Шульца Arizona Sports.

Похожий инцидент уже случался в 2014 году, когда руководство НБА отстранило владельца «Лос-Анджелес Клипперс» Дональда Стерлинга от баскетбола из-за скандала с расистскими высказываниями.

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