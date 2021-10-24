«Филадельфия» определилась с планом по поводу запросившего обмен Бена Симмонса

По информации известного инсайдера Марка Стейна, клуб «Филадельфия Сиксерс» определился с планом по поводу запросившего обмен Бена Симмонса. Напомним, звёздный разыгрывающий отказывается играть за команду и хочет как можно скорее покинуть её.



Как сообщает Стейн, руководство «Филадельфии» планирует подождать до 15 декабря, прежде чем вести конкретные переговоры по обмену Симмонса. Такой срок установлен из-за того, что 15 декабря значительная часть игроков НБА, у которых сейчас действует запрет на обмен, станет доступна для сделок.



Когда свободный агент заключает новый контракт в межсезонье, он становится доступен для обмена либо 15 декабря, либо через три месяца после подписания, в зависимости от того, какая дата позже.