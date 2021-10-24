Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Филадельфия» определилась с планом по поводу запросившего обмен Бена Симмонса

«Филадельфия» определилась с планом по поводу запросившего обмен Бена Симмонса
Комментарии

По информации известного инсайдера Марка Стейна, клуб «Филадельфия Сиксерс» определился с планом по поводу запросившего обмен Бена Симмонса. Напомним, звёздный разыгрывающий отказывается играть за команду и хочет как можно скорее покинуть её.

Как сообщает Стейн, руководство «Филадельфии» планирует подождать до 15 декабря, прежде чем вести конкретные переговоры по обмену Симмонса. Такой срок установлен из-за того, что 15 декабря значительная часть игроков НБА, у которых сейчас действует запрет на обмен, станет доступна для сделок.

Когда свободный агент заключает новый контракт в межсезонье, он становится доступен для обмена либо 15 декабря, либо через три месяца после подписания, в зависимости от того, какая дата позже.

«Кому он теперь нужен?» Симмонса настигла расплата за жажду лёгкой наживы «Кому он теперь нужен?» Симмонса настигла расплата за жажду лёгкой наживы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021