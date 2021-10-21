«Кому он теперь нужен?» Симмонса настигла расплата за жажду лёгкой наживы

Бен вернулся в «Филадельфию» исключительно ради денег, но лишь усугубил своё и без того незавидное положение.

11 октября форвард-разыгрывающий Бен Симмонс вернулся в расположение «Филадельфии Сиксерс», несмотря на ранее заявленный отказ иметь что-либо общее с организацией. Симмонс пропустил первые две недели тренировочного лагеря «Сиксерс», отсиживаясь в своём особняке в Лос-Анджелесе.

Бен не собирался возвращаться в Филадельфию для тренировок, но всё-таки изменил позицию по одной простой причине. Ради денег. Австралиец начал ощущать финансовые последствия своего демарша.

«Филадельфия» оштрафовала Симмонса на $ 1,4 млн за четыре пропущенных предсезонных матча и наложила множество более мелких штрафов за отсутствие на тренировках и командных собраниях. В итоге за весь сезон Бен мог потерять порядка $ 20 млн.

Симмонс оказался не таким идейным, как разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, который ради своих нестандартных взглядов готов потерять пару десятков миллионов долларов из-за отказа от вакцинации в этом сезоне и лишиться ещё $ 186 млн в виде продления, которое ему уже не предлагают.

Симмонс сдал назад и вернулся в расположение ставшего ему ненавистным клуба. Бен поступился своими принципами, но в полной мере собственный гонор не унял, и его настигла расплата за жажду лёгкой наживы. «Филадельфия», вполне вероятно, даже не собиралась задействовать Симмонса в официальных матчах. От австралийца требовалось самую малость — спокойно тренироваться с командой и молча делать рутинную работу. Но Симмонс не справился с простейшей задачей.

Бен решил, что его приезд в «Филадельфию» — огромное одолжение для клуба и только за это ему выплатят деньги по контракту в полном объеме, а сам он может лишь имитировать видимость деятельности. Форвард не проявил даже малейших признаков профессионализма. Симмонс на тренировках игнорировал большинство окружающих. Например, когда сотрудник службы безопасности поприветствовал Бена, тот просто прошёл мимо, никак не отреагировав. Хотя оба друг друга знают очень давно. Симмонс может злиться на главного тренера Дока Риверса, президента по баскетбольным операциям Дэрила Мори, звёздного напарника Джоэла Эмбиида и других игроков «Сиксерс», но в чём провинился рядовой сотрудник, который точно не имеет никакого отношения к проблемам австралийца? Очень некрасивый поступок.

Когда кто-то из представителей клуба здоровался с Симмонсом, тот, как правило, не отвечал и демонстрировал свою отстранённость от окружающих. Бен тренировался отдельно от всех одноклубников на другой половине площадки. Когда Симмонс впервые приехал, команда хором сказала ему «добро пожаловать». Бен просто кивнул в ответ. В общем, выглядело всё это очень странно.

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Конфликт достиг высшей точки перед первым матчем регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс». Док Риверс выгнал Симмонса с последней тренировки перед выездом в Луизиану. Главный тренер «Сиксерс» попросил форварда присоединиться к отработке оборонительных действий во время тренировки. Симмонс ответил отказом на первую просьбу. Риверс высказал своё пожелание игроку ещё раз, на что получил новый отказ. Затем Риверс сказал Симмонсу, что тот должен идти домой. Бен бросил мяч и ушёл с тренировки.

«Я посчитал, что он нам мешает. Он не хотел делать то, что делали все остальные. Я сказал, что ему стоит уйти», – заявил после тренировки Риверс.

«Филадельфия» сразу же отстранила Симмонса от первого матча регулярного чемпионата за неподобающее поведение. Джоэл Эмбиид ранее вёл себя очень дипломатично и не допускал резких высказываний в адрес Симмонса, хотя имел для этого все основания. Но после инцидента на тренировке камерунский центровой не сдержался.

«Если честно, сейчас мне наплевать на этого человека. Пусть делает то, что хочет. Это не моя забота. Я сосредоточен на том, как сделать команду лучше, выигрывать матчи, усердно играть каждый вечер, вести за собой парней, которые у нас есть. И я уверен, что они чувствуют то же самое, потому что у нас отличная командная химия, несмотря на всё, что происходило в последние несколько месяцев. Мне все равно. Я здесь не для того, чтобы с ним нянчиться. Я был бы готов поговорить с Симмонсом, если бы он хотел меня слушать, но это не моя работа. Это зависит не от меня», – сказал Эмбиид.

»Сиксерс» легко выиграли первый матч регулярки с «Пеликанс» (117:97). Фуркан Кормаз и Джоэл Эмбиид записали на свой счёт по 22 очка, Тайриз Макси и Тобиас Харрис набрали по 20 очков. Игроки «Филадельфии» словно сплотились после деструктивных действий Симмонса.

«Мы упорно работали на тренировках. Здорово, что взяли хороший старт в новом сезоне. Рады, что победили и можем не думать о том, что происходит за пределами площадки», – заявил Эмбиид после матча.

Симмонс вернулся в «Филадельфию» в надежде получить деньги, но в итоге ещё больше «зашёл в минус». Австралиец ничего не получил за 10 дней и лишь нарвался на новые штрафы. Болельщики «Пеликанс» во время матча с «Сиксерс» попытались вывести соперника из равновесия, скандируя «Где же Симмонс?» во время штрафных Макси. Это не помогло «Нью-Орлеану победить, а ответ на вопрос фанатов очевидный. Симмонс загнал себя в глубокую яму и лишь усугубил своё и без того незавидное положение после возвращения в Филадельфию.

Наверное, лучше было оставаться в Лос-Анджелесе. Тогда интерес к Бену со стороны других клубов НБА оставался бы относительно высоким, можно было всё списывать на разногласия с организацией «Сиксерс». Сейчас же функционеры лиги увидели полнейший непрофессионализм в исполнении Бена. Никто не хочет иметь с ним дело, Один из генеральных менеджеров НБА в комментарии Sports Illustrated на условиях анонимности выразил общее мнение своих коллег о Симмонсе.

«Когда что-то идёт не так, вот так Симмонс реагирует? Кому он теперь нужен?» — заявил функционер.

Задача президента «Сиксерс» Дэрила Мори осложнилась после недавних выходок Симмонса. Обменять Бена на солидную компенсацию стало существенно сложнее. Однако в клубе никуда не спешат. «Филадельфия» может добывать приемлемый результат на площадке и без Симмонса, а вот сам игрок только всё глубже закапывает себя с течением времени. «Сиксерс» нет смысла менять свою линию поведения, чего не скажешь про зазнавшегося австралийского баскетболиста.