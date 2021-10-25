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Кармело Энтони поднялся на 9-е место в списке самых результативных игроков НБА

Кармело Энтони поднялся на 9-е место в списке самых результативных игроков НБА
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Форвард «Лейкерс» Кармело Энтони в воскресенье поднялся на 9-е место по количеству набранных очков за карьеру в НБА. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матче с «Мемфисом» Энтони набрал 28 очков и довёл свой показатель до 27 423 очков. Это позволило ему обойти Мозеса Мэлоуна (27 409). Впереди Кармело расположились Шакил О’Нил (28 596), Уилт Чемберлен (31 419), Дирк Новицки (31 560), Майкл Джордан (32 292), Коби Брайант (33 643), Леброн Джеймс (35 437), Карл Мэлоун (36 928) и Карим Абдул-Джаббар (38 387).

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 121:118. В составе «Лейкерс» лучшими на паркете были Кармело Энтони (28 очков), Энтони Дэвис (22 очка), Леброн Джеймс (19 очков) и Расселл Уэстбрук (13 очков и 13 передач). У «Мемфиса» наиболее заметными в игре были Джа Морант (40 очков и 10 передач), Десмонд Бэйн (17 очков) и Стивен Адамс (14 очков и 16 подборов).

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