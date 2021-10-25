Леброн Джеймс высказался о травме ноги в последнем матче НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал свою травму ноги, полученную в матче с «Мемфис Гриззлиз» (121:118). Во второй четверти Леброн столкнулся с Десмондом Бэйном, после чего провёл несколько минут на скамейке, но вскоре вернулся на паркет.



«Моей первой мыслью было: «О нет,-нет только бы не повторилась та история с прошлого сезона». Эпизод получился слишком похожим. Ребята падают на мою ногу, это никак не изменить, потому что я не успеваю убрать её. Всё происходит слишком быстро», — передаёт слова Джеймса журналист Марк Медина в своём «твиттере».



Напомним, в прошлом сезоне Леброн пропустил больше двух десятков матчей из-за серьёзной травмы. Тогда на правую ногу Джеймса упал Соломон Хилл.