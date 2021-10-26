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Арестованный Делонте Уэст: я лучше Майкла Джордана и Леброна Джеймса

Арестованный Делонте Уэст: я лучше Майкла Джордана и Леброна Джеймса
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Бывший игрок НБА Делонте Уэст, недавно арестованный в США, при задержании заявил, что он играл лучше, чем Майкл Джордан и Леброн Джеймс. Напомним, Уэст был задержан после попытки сломать дверь в вестибюле полицейского участка, вскоре его освободили под залог.

«Чёрт, я был лучше Леброна Джеймса! Лучше, чем Майкл Джордан! Я лучший чернокожий, который когда-либо занимался этим видом спорта. Заткнитесь все, чёрт бы вас побрал», — приводит слова Уэста TMZ.

38-летний экс-игрок НБА во вторник поздно вечером пришёл под полицейский участок и вёл себя неподобающим образом, выкрикивая ненормативную лексику с банкой пива и бутылкой водки в руках. При задержании Уэста одному из офицеров пришлось применить электрошокер. В полицейском автомобиле Уэст продолжал вести себя агрессивно, выкрикивая ненормативную лексику и непонятные речи.

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