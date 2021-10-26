Появилась новая информация по делу агента Леброна Джеймса и Нерленса Ноэля

В деле известного агента Рича Пола и центрового «Нью-Йорк Никс» Нерленса Ноэля появилась новая информация. Ранее Ноэль подал в суд, уверяя, что халатность Пола стоила ему $ 58 млн. По версии баскетболиста, агент просто не брал трубку, когда ему звонили клубы по поводу Ноэля.



Как сообщает The Athletic, Пол подал ходатайство об отклонении иска Ноэля, утверждая, что спор должен быть разрешён в арбитраже Ассоциации игроков НБА. Также агент утверждает, что Ноэль не заплатил за заключение контракта с «Нью-Йорком». Согласно договору сторон, Нерленс должен был выплатить Полу 4% от суммы контракта с «Никс», но не сделал этого.



Напомним, Пол возглавляет агентство Klutch Sports, которое ведёт дела Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и многих других звёзд НБА.