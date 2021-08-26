Агент Леброна Джеймса попал в крайне неприятную ситуацию. Дело дошло до суда

Центровой «Нью-Йорк Никс» Нерленс Ноэль подал в суд на своего бывшего агента Рича Пола из Klutch Sports. Пол работает с 29 игроками, среди которых Леброн Джеймс (его близкий друг), Энтони Дэвис, Бен Симмонс, Дрэймонд Грин, Лонзо Болл и множество других звёзд НБА. Все вроде как не жалуются, но Ноэль утверждает, что самый влиятельный агент лиги оказал ему медвежью услугу. Центровой утверждает, что за несколько лет сотрудничества с Полом потерял $ 58 млн.

Ноэль и Пол познакомились летом 2017 года на вечеринке в честь дня рождения Бена Симмонса. Они сидели за одним столом, и Рич предложил игроку, на тот момент выступавшему за «Даллас», стать его агентом. Он убедил баскетболиста в том, что тот является «парнем на $ 100 млн», и пообещал помочь с получением «максималки». Помимо прочего, он посоветовал Ноэлю прекратить переговоры о долгосрочном продлении с «Маверикс» и согласиться на квалификационное предложение, чтобы спустя год попытать удачу на рынке свободных агентов. Причём в техасском клубе Ноэлю предлагали без малого $ 70 млн на четыре года. Сумма внушительная, но Нерленс всё-таки последовал совету Пола. Спустя месяц он прекратил сотрудничество с Хэппи Уолтерсом, который на тот момент был его агентом, и начал работать с небезызвестным Klutch Sports.

Отказываться от предложения на $ 70 млн, безусловно, было большим риском. Особенно учитывая склонность Ноэля к травматизму. Но Нерленс (видимо, хорошенько замотивированный Полом) поверил в себя. Судя по всему, думал, что упущенные в том году финансы с лихвой компенсирует желанная «максималка». По итогам сезона-2017/2018 он заработал всего $ 4,1 млн по квалификационному предложения вместо потенциальных $ 17,5 млн.

«Я точно ни о чём не жалею. У меня нет переживаний, потому что я знаю, на что способен», – объяснял свой отказ игрок.

Однако риск не оправдался. Проявить себя на площадке центровой толком не сумел, а потом получил очередную травму, перенёс операцию и окончательно выпал из ротации «Далласа». В итоге за весь сезон он провёл всего 30 матчей, в которых в среднем получал меньше 16 минут игрового времени и набирал 4,4 очка и 5,6 подбора. Помимо прочего, возникли вопросы к трудовой этике Ноэля. Под конец сезона игрок получил дисквалификацию на пять матчей за нарушение антинаркотической программы. Ни о какой «максималке» на $ 108 млн речи идти и не могло.

Как говорится в иске, в ходе того сезона Пол «начал терять интерес к Ноэлю как к клиенту». Ни сам агент, ни кто-либо из Klutch Sports не предоставили игроку конкретного плана по получению хотя бы долгосрочного контракта. Не говоря уже об обещанном максимальном соглашении. В итоге в день, когда открылся долгожданный рынок свободных агентов, игрок не получил ни одного предложения. А то, что спустя неделю он оказался в «Оклахоме», – заслуга не Пола, а игравших на тот момент в «Тандер» Расселла Уэстбрука и Пола Джорджа. Хотя агент всё равно заработал 2% от суммы соглашения. Ноэл согласился на минимальный контракт с «Оклахомой» ($ 3,75 млн) на два года. На второй сезон распространялась опция игрока.

Спустя год ситуация повторяется. Пол и Klutch Sports окончательно «забивают» на игрока. В агентстве не делают ничего, чтобы хоть как-то повысить к нему интерес со стороны других команд. В итоге, по совету Пола, Ноэль отказался от опции игрока на второй сезон и снова вышел на рынок свободных агентов. Но эта попытка также не обернулась удачей. И в иске этому нашлось весьма занятное объяснение. В лиге якобы пошли слухи о том, что центровой подпишет новый контракт с «Тандер», причём весьма крупный. Речь шла о трёхлетнем соглашении на внушительную сумму. Предполагается, что ложная информация распространялась либо Полом, либо кем-то из Klutch Sports или самой «Оклахомы». Именно этим теперь оправдывается полное отсутствие интереса к Ноэлю на рынке свободных агентов. Так или иначе, центровой, в очередной раз оставшийся без единого предложения, был вынужден согласиться на ещё одну «минималку» в «Тандер».

Впоследствии игрок узнал, что тем летом в его возвращении была заинтересована «Филадельфия». Об этом ему сообщил бывший тренер «Сиксерс» Бретт Браун. По его словам, агент игрока попросту не брал трубку. При этом Пол игнорировал звонки не только из «Сиксерс», но и из других команд, которые были готовы обсудить возможный переход Ноэля.

Спустя ещё год ситуация с мёртвой точки так и не сдвинулась. На протяжении всего сезона никакой работы по Ноэлю в Klutch Sports не вели. Причём в январе 2020-го игрок попытался расторгнуть соглашение с агентом, но не тут-то было. Коллега Пола Лукас Ньютон заверил Нерленса в том, что они ведут переговоры с «Оклахомой» по поводу его переподписания на три года с зарплатой $ 7-10 млн в год. И игрок продолжил сотрудничество с Klutch Sports. Однако в ноябре, когда открылся рынок свободных агентов, Ноэль в третий раз оказался в уже знакомой ситуации. Ноль предложений. Ньютон продолжал убеждать его в том, что в агентстве ведут переговоры с «Тандер», просто команде не хватает места под потолком зарплат. Однако на второй день после открытия рынка с игроком уже напрямую связался президент «Никс» Леон Роуз. Через несколько дней центровой подписал однолетнее соглашение с клубом из Нью-Йорка на $ 5 млн.

Позже до Ноэля дошла информация о том, что и в то межсезонье его агент просто игнорировал звонки. На этот раз – из «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Окончательно решение прекратить сотрудничество с Полом игрок принял в декабре 2020-го. Тогда он узнал, что в аналогичной ситуации оказывались и другие работавшие с Ричем игроки (в иске упоминаются Норрис Коул и Шабазз Мухаммад). И это стало последней каплей. Ноэль расторг контракт и нашёл нового агента – им стал Джордж Лэнгберг из GSL. И в этом году 27-летний центровой наконец-то получил более-менее солидное предложение. Он останется в «Никс» до 2024 года и заработает $ 32 млн. Но и это почти в два раза меньше той суммы, которую, по словам Ноэля, он потерял за время сотрудничества с Полом. За четыре года он заработал всего $ 12 млн вместо тех 70, которые мог бы получить в «Далласе». Упущенные $ 58 млн разницы, по его мнению, полностью лежат на совести некомпетентного агента.

Подать на Пола в суд игрок решил спустя почти 9 месяцев. Всё потому, что недавно Klutch Sports отправили в НБА жалобу на самого Ноэля. В агентстве утверждают, что он не выплатил $ 200 тыс. долларов комиссионных по его предыдущему однолетнему контракту с «Никс». Как бы то ни было, теперь этим двоим предстоит непростое судебное разбирательство. Но пока мы можем видеть ситуацию только с одной стороны – никаких комментариев по поводу произошедшего агент не давал.

Единственная серьёзная претензия к Полу – невыполнение своих прямых обязанностей. Он должен был обеспечить своему клиенту достойное представительство, даже если тот не является суперзвездой лиги и обладателем раздутого контракта. То, что Пол обещал Ноэлю до начала сотрудничества, никакой роли уже не играет. Наверняка Нерленс – не единственный игрок в лиге, которому агенты пророчили золотые горы. Однако подход Рича к работе вызывает некоторые вопросы. И это, в первую очередь, вопрос репутации. Репутации не только Пола, но и всего агентства Klutch Sports, с которым уж очень тесно связан Леброн Джеймс. Получается, что под удар попали сразу два очень влиятельных в лиге человека, пускай официально и напрямую дело касается только Рича. Не секрет, что Леброн оказывает большое влияние на Пола и Klutch Sports в целом. Официально это не доказать, но Джеймс может воздействовать на остальных игроков лиги при помощи агентства. Переход Энтони Дэвиса из «Нью-Орлеан Пеликанс» в «Лейкерс» является тому доказательством.

Шансы Ноэля выиграть судебное дело выглядят совсем призрачными. То, что им действительно интересовались другие команды, а переход сорвал не бравший трубку Пол, нужно ещё доказать. Да и с какой стати его должны привлекать к ответственности за злополучные $ 58 млн? Да, он посоветовал от них отказаться. Да, для Ноэля это большая потеря. С другой стороны, Пол никак не виноват в том, что ценность игрока на рынке настолько снизилась всего за один сезон. Мало ли, какие планы на него были у Klutch Sports. К тому же, всё можно списать на травму, неубедительную статистику в «Далласе», отсутствие трудовой этики, да и вообще что угодно, что не зависит от Пола. Остаётся только наблюдать за тем, какую тактику изберёт агент. Но для начала нужно подождать хотя бы первого официального комментария – возможно, он внесёт какую-то ясность в ситуацию.