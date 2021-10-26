В «Зените» отреагировали на информацию об ограблении дома Дмитрия Кулагина

В пресс-службе «Зенита» высказались по поводу появившейся информации об ограблении защитника команды Дмитрия Кулагина.



«Я не знаю, как чувствует себя Дмитрий. Не знаю деталей. Не в курсе истории. Но у нас все живы и здоровы и сейчас тренируются. Дмитрий в том числе. У нас до трёх часов дня идет тренировка, не могу сказать, как он себя чувствует. Хочу дождаться окончания тренировки», — приводит слова представителя пресс-службы «Зенита» «Матч ТВ».

По информации телеграм-канала «Мутко против», неизвестные проникли в жилище Кулагина, выдавив окно на цокольном этаже, и вынесли всё ценное, что попалось им на глаза. По словам отца баскетболиста, обнаружившего факт ограбления, неизвестные украли наличные деньги, дорогие часы и ювелирные украшения на миллион рублей. Общий ущерб составил около двух миллионов рублей.



Полиция уже изучила камеры, установленные в коттеджном посёлке, но установить личность грабителя пока не удалось.