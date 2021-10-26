В «Зените» отреагировали на информацию об ограблении дома Дмитрия Кулагина

В пресс-службе «Зенита» высказались по поводу появившейся информации об ограблении защитника команды Дмитрия Кулагина.
«Я не знаю, как чувствует себя Дмитрий. Не знаю деталей. Не в курсе истории. Но у нас все живы и здоровы и сейчас тренируются. Дмитрий в том числе. У нас до трёх часов дня идет тренировка, не могу сказать, как он себя чувствует. Хочу дождаться окончания тренировки», — приводит слова представителя пресс-службы «Зенита» «Матч ТВ».
По информации телеграм-канала «Мутко против», неизвестные проникли в жилище Кулагина, выдавив окно на цокольном этаже, и вынесли всё ценное, что попалось им на глаза. По словам отца баскетболиста, обнаружившего факт ограбления, неизвестные украли наличные деньги, дорогие часы и ювелирные украшения на миллион рублей. Общий ущерб составил около двух миллионов рублей.
Полиция уже изучила камеры, установленные в коттеджном посёлке, но установить личность грабителя пока не удалось.
- 26 октября 2021
-
20:25
-
19:49
-
19:39
-
17:32
-
16:50
-
15:20
-
14:31
-
13:16
-
12:00
-
11:34
-
10:53
-
10:03
-
09:30
-
08:30
-
08:22
-
08:00
-
05:31
-
01:37
-
00:45
- 25 октября 2021
-
23:29
-
22:49
-
21:48
-
20:56
-
19:44
-
18:44
-
17:54
-
16:21
-
15:16
-
13:56
-
12:50
-
11:59
-
10:55
-
09:38
-
08:28
-
07:48