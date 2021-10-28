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Леброн Джеймс отреагировал на обвинение в выполнении роли главного тренера «Лейкерс»

Леброн Джеймс отреагировал на обвинение в выполнении роли главного тренера «Лейкерс»
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Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отверг обвинения в том, что он выполняет роль главного тренера в команде. Напомним, многие болельщики и журналисты посчитали, что Джеймс работает тренером после матча с «Сан--Антонио Спёрс» (125:121), где травмированный Леброн давал советы нескольким игрокам, используя тренерский планшет.

«Это называется — помогать товарищам по команде повышать их уровень мастерства», — написал Леброн в «Инстаграме» на фоне скриншота, где он общается с партнёрами.

Напомним, Джеймс получил травму в матче с «Мемфис Гриззлиз» (121:118). Во второй четверти Леброн столкнулся с Десмондом Бэйном, после чего провёл несколько минут на скамейке, но вскоре вернулся на паркет. Следующие два матча он пропустил.

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