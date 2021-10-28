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Виталия Фридзона обвинили в краже мебели на три миллиона рублей

Виталия Фридзона обвинили в краже мебели на три миллиона рублей
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Известного баскетболиста Виталия Фридзона обвинили в краже мебели на три миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда». Обладатель бронзовой медали ОИ-2012 не смог разобраться, кому принадлежит мебель после покупки дома на Рублёвке.

Баскетболист заключил сделку и стал обладателем коттеджа в элитном посёлке на Рублёвке. Но вскоре у него произошёл конфликт с бывшим хозяином из-за оставшейся в доме мебели на сумму в три миллиона рублей, которую Виталий тоже считал своей. Вскоре экс-владелец дома приехал за мебелью, но Фридзон её не отдал. Обе стороны написали друг на друга заявления в полицию, в дом приехали сотрудники правоохранительных органов. Через какое-то время продавец отозвал своё заявление, объяснив это тем, что конфликт улажен.

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