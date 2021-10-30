«Позорное поражение». Гомельский — о провале ЦСКА в матче с «Монако»

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский дал комментарий по поводу выездного поражения ЦСКА в матче с «Монако» в рамках седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги (80:97).
«В матче с «Монако» многое необходимо было сделать, начиная со второй четверти. Не сделали. В результате позорное поражение. Я надеюсь, что ЦСКА найдет в себе силы исправить положение. И я не о месте в турнирной таблице, а о качестве игры, и в ПО попадет», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
Армейцам удалось успешно начать матч — счёт к первому перерыву был 25:13. Во втором игровом отрезке «Монако» удалось прибавить в концовке, несмотря на то, что в ходе десятиминутки преимущество ЦСКА достигало 22 очков. К большому перерыву команды подошли со счётом 52:39.
Однако в третьей четверти «Монако» удалось совершить рывок и не только отыграть отставание, но и выйти вперёд перед заключительным игровым отрезком. В решающей четверти сильнее вновь оказались игроки «Монако». Итоговый счёт встречи — 97:80 (13:25, 26:27, 28:12, 30:16).
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