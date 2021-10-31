Дрэймонд Грин: как же приятно наблюдать за игрой без этих бредовых свистков

Баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу введения новых правил НБА.
«Как стало приятно наблюдать за игрой без этих бредовых свистков. Парни обманывали игру. В этом году я получаю истинное удовольствие от просмотра баскетбола. Перестал смотреть НБА на некоторое время, потому что там было слишком много размахиваний руками и непонятных прыжков», — сказал Грин на пресс-конференции.
Напомним, арбитров обучают выявлять и применять правила против неестественных движений игроков с целью инициировать контакт с защитником.
Список приёмов, с которыми лига намерена бороться:
– Бросающий игрок инициирует контакт или наклоняется к защитнику под необычным углом;
– Бросающий игрок выставляет ногу под необычным углом;
– Атакующий игрок внезапно меняет направление движения (вбок / назад) в сторону защитника.
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