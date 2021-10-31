Джамал Кроуфорд: сравнивать кого-либо с Майклом Джорданом — неуважительно

Бывший баскетболист НБА Джамал Кроуфорд поделился мнением о знаменитом Майкле Джордане. Кроуфорд выразил уверенность, что сравнивать легендарного баскетболиста с кем-либо является проявлением неуважения.
«Сравнивать кого-либо с Майклом Джорданом — неуважительно. У всех игроков, с которыми вы соберётесь сравнивать Джордана, есть слабости и недостатки. У Майкла их не было», — написал Кроуфорд в своём «твиттере».
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
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