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Леброн Джеймс забил невероятный бросок не глядя с разворотом на 360 градусов

Леброн Джеймс забил невероятный бросок не глядя с разворотом на 360 градусов
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Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс забил невероятный бросок в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» (95:85). Леброн бросал после разворота на 360 градусов и не глядя в кольцо, что не помешало ему забить.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Наиболее значимый вклад в победу «Лейкерс» внёс лёгкий форвард Кармело Энтони, набравший 23 очка и совершивший 3 подбора. К трипл-даблам были близки Расселл Уэстбрук (20 очков, 8 подборов и 9 передач) и Леброн Джеймс (15 очков, 7 подборов и 8 передач). Дабл-дабл удалось записать на свой счёт Энтони Дэвису – 16 очков, 13 подборов и 2 передачи.

Самым результативным игроком «Хьюстона» стал американский защитник Эрик Гордон – 17 очков, 2 подбора и 2 передачи.

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