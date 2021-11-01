В гонке за MVP НБА появился новый фаворит, Карри откатился на 4-е место

Известный сайт Basketball-Reference обновил свой рейтинг гонки за звание самого ценного игрока Национальной баскетбольной ассоциации. Напомним, рейтинг основывается на статистических данных игроков.



После обновления лидерство в рейтинге потерял центровой «Юты Джаз» Руди Гобер, уступивший первое место лидеру «Майами Хит» Джимми Батлеру. Звезда «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри откатился на четвёртую строчку, на третье место поднялся Никола Йокич из «Денвер Наггетс».



Первая десятка рейтинга гонки за MVP НБА выглядит так:



1. Джимми Батлер («Майами Хит»)

2. Руди Гобер («Юта Джаз»)

3. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)

4. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»)

5. Монтрезл Харрелл («Вашингтон Уизардс»)

6. Бэм Адебайо («Майами Хит»)

7. Зак Лавин («Чикаго Буллз»)

8. Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс»)

9. Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»)

10. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

Новость по теме Названы игроки, больше всего пострадавшие от новых правил НБА. Харден на седьмом месте