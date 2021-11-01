Известный тренер Сергей Базаревич рассказал, как происходил процесс его ухода из сборной России. Сейчас специалист находится без работы.



«Пару недель назад я говорил, что являюсь одним из кандидатов в сборную? Действительно, тогда не знал решения, хотя и догадывался о его существовании. Через некоторое время позвонил президент РФБ Андрей Кириленко. По его словам, команде нужна встряска, поэтому со мной продлевать контракт не стали, а выбрали нового тренера.



Тут нужно подробное пояснение. Около месяца назад Андрей предложил, чтобы я представил своё видение дальнейшего развития сборной России. В принципе, я был готов посвятить время, чтобы изложить всё подробно, структурно. Но вряд ли в этом был смысл, если федерация на тот момент уже определилась с кандидатурой, не говоря уже о том, чтобы я представлял свою программу перед тренерским советом. Меня уверили, что нет, решение пока не принято.



Вообще, после олимпийской квалификации, зная, что срок моего контракта заканчивается, я хотел понять, чем стану заниматься дальше и будет ли это связано с национальной командой. И очень долго не мог чётко определиться — в первую очередь для себя. Предложение Андрея подтолкнуло меня к тому, чтобы всё-таки завершить этот мыслительный процесс, продолжавшийся несколько месяцев.



В итоге свой проект я изложил и был готов работать в этом ключе. Но только в этом. То есть я представил условия, которые считал правильными для нынешнего состояния российского баскетбола. И если бы РФБ не приняла их, то и я не согласился бы. Может, немного самонадеянно звучит, но мне казалось, что я могу повлиять на ситуацию. Как мне тогда думалось, того же хотел и Кириленко от сборной России в будущем. Мне было важно, что если бы федерация выбирала, то не просто меня, а меня и мою программу», — цитирует Базаревича «Матч ТВ».

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