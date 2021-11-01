Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сергей Базаревич рассказал, как происходил процесс его ухода из сборной России

Сергей Базаревич рассказал, как происходил процесс его ухода из сборной России
Комментарии

Известный тренер Сергей Базаревич рассказал, как происходил процесс его ухода из сборной России. Сейчас специалист находится без работы.

«Пару недель назад я говорил, что являюсь одним из кандидатов в сборную? Действительно, тогда не знал решения, хотя и догадывался о его существовании. Через некоторое время позвонил президент РФБ Андрей Кириленко. По его словам, команде нужна встряска, поэтому со мной продлевать контракт не стали, а выбрали нового тренера.

Тут нужно подробное пояснение. Около месяца назад Андрей предложил, чтобы я представил своё видение дальнейшего развития сборной России. В принципе, я был готов посвятить время, чтобы изложить всё подробно, структурно. Но вряд ли в этом был смысл, если федерация на тот момент уже определилась с кандидатурой, не говоря уже о том, чтобы я представлял свою программу перед тренерским советом. Меня уверили, что нет, решение пока не принято.

Вообще, после олимпийской квалификации, зная, что срок моего контракта заканчивается, я хотел понять, чем стану заниматься дальше и будет ли это связано с национальной командой. И очень долго не мог чётко определиться — в первую очередь для себя. Предложение Андрея подтолкнуло меня к тому, чтобы всё-таки завершить этот мыслительный процесс, продолжавшийся несколько месяцев.

В итоге свой проект я изложил и был готов работать в этом ключе. Но только в этом. То есть я представил условия, которые считал правильными для нынешнего состояния российского баскетбола. И если бы РФБ не приняла их, то и я не согласился бы. Может, немного самонадеянно звучит, но мне казалось, что я могу повлиять на ситуацию. Как мне тогда думалось, того же хотел и Кириленко от сборной России в будущем. Мне было важно, что если бы федерация выбирала, то не просто меня, а меня и мою программу», — цитирует Базаревича «Матч ТВ».

Новость по теме
Базаревич и Панов отреагировали на уход из сборной России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021