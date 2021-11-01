Стала известна личность «двойника» Леброна Джеймса, который попал с ним в кадр на игре НБА

Стала известна личность человека, очень похожего на Леброна Джеймса и попавшего с ним в один кадр на матче «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс» (95:85). Как оказалось, это был экс-игрок «Юты Джаз» Патрик Кристофер.
Кристофер завершил карьеру, проведя только четыре матча за основную команду «Юты». Причиной стал серьёзная травма колена. Сейчас Патрик занимается дизайном.
Наиболее значимый вклад в победу «Лейкерс» над «Хьюстоном» внёс лёгкий форвард Кармело Энтони, набравший 23 очка и совершивший 3 подбора. К трипл-даблам были близки разыгрывающий Расселл Уэстбрук (20 очков, 8 подборов и 9 передач) и форвард Леброн Джеймс (15 очков, 7 подборов и 8 передач). Дабл-дабл удалось записать на свой счёт «большому» Энтони Дэвису – 16 очков, 13 подборов и 2 передачи. Самым результативным игроком «Хьюстона» стал американский защитник Эрик Гордон – 17 очков, 2 подбора и 2 передачи.
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