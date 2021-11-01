Леброн Джеймс отреагировал на появление своего «двойника» на матче НБА
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Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на появление своего «двойника» на трибунах во время матча с «Хьюстон Рокетс» (95:85). Напомним, Леброн попал в кадр вместе с очень похожим на себя человеком, который расположился рядом со скамейкой в первом ряду.
Позже стало известно, что «двойником» оказался экс-игрок «Юты Джаз» Патрик Кристофер. Кристофер завершил карьеру, проведя только четыре матча за основную команду «Юты». Сейчас Патрик занимается дизайном и не имеет отношения к баскетболу.
«Вот что означает находиться сразу в двух местах в одно и то же время. Патрик Кристофер должен попросить у меня разрешения, если хочет быть мной на Хэллоуин», — написал Джеймс в своём «Твиттере».
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