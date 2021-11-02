Ванесса Брайант отреагировала на получение $ 400 млн благодаря старой инвестиции Коби
Поделиться
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, отреагировала на получение $ 400 млн благодаря старой инвестиции мужа.
«Поздравляю тебя, Коби. Ты по-прежнему лучший, всегда на шаг впереди всех. Горжусь тем, что тебе удалось сделать. Я бы очень хотела, чтобы ты был здесь и мы могли отпраздновать это вместе. Ты заслуживаешь максимального признания. Коби, ты по-прежнему величайший во всём, к чему стремишься», — написала Ванесса в «Инстаграме» на фоне фотографии Коби Брайанта.
В 2014 году Коби приобрёл 10% акций компании за $ 6 млн. Сейчас они принесли доход в размере $ 400 млн. Брайант был четвёртым по величине акционером в компании после её основателя Майка Репола, Coca-Cola и Keurig Dr Pepper.
Новость по темеСемья Коби Брайанта получит $ 400 млн дохода
Комментарии
- 2 ноября 2021
-
09:18
-
08:56
-
07:34
-
04:24
-
00:38
- 1 ноября 2021
-
23:42
-
23:35
-
23:04
-
22:43
-
22:28
-
21:59
-
20:46
-
19:52
-
19:23
-
18:53
-
17:24
-
17:00
-
16:30
-
15:42
-
14:13
-
13:33
-
13:20
-
13:14
-
13:11
-
12:49
-
11:41
-
10:47
-
10:17
-
10:14
-
09:17
-
09:03
-
07:58
-
04:51
-
04:36
-
01:20
Партнерский контент