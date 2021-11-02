Ванесса Брайант отреагировала на получение $ 400 млн благодаря старой инвестиции Коби

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, отреагировала на получение $ 400 млн благодаря старой инвестиции мужа.



«Поздравляю тебя, Коби. Ты по-прежнему лучший, всегда на шаг впереди всех. Горжусь тем, что тебе удалось сделать. Я бы очень хотела, чтобы ты был здесь и мы могли отпраздновать это вместе. Ты заслуживаешь максимального признания. Коби, ты по-прежнему величайший во всём, к чему стремишься», — написала Ванесса в «Инстаграме» на фоне фотографии Коби Брайанта.



В 2014 году Коби приобрёл 10% акций компании за $ 6 млн. Сейчас они принесли доход в размере $ 400 млн. Брайант был четвёртым по величине акционером в компании после её основателя Майка Репола, Coca-Cola и Keurig Dr Pepper.

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