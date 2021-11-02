Дэмьен Лиллард прокомментировал призывы бросить «Портленд» и перейти в «Филадельфию»

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард поделился впечатлениями от выкриков болельщиков в матче с «Филадельфией Сиксерс» (103:113). Напомним, поклонники «Сиксерс» скандировали, чтобы Лиллард бросил «Портленд» и перешёл в «Филадельфию».



«Я — настоящий «трэйл блэйзер». И я обеими ногами в Рип Сити (прозвище Портленда. — Прим. «Чемпионата»).



Неудачное начало нынешнего сезона? Трудности позволяют продемонстрировать характер. Когда идёт игра, все тебя хвалят. Но бывают неудачные отрезки, и ты слышишь совсем другие вещи в свой адрес. Важно уметь справиться со всем этим и выполнить свою работу. Воспринимаю все это как вызов. Хочу сказать всем — вызов принят» — сказал Лиллард на пресс-конференции.

Новость по теме Майк Джеймс отреагировал на провал Джеймса Хардена и Дэмьена Лилларда на старте сезона НБА