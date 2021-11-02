Отстранённый от матчей НБА Кайри Ирвинг опубликовал странный пост с Морфеусом из «Матрицы»
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Звёздный игрок «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг опубликовал странный пост с Морфеусом из знаменитого фильма «Матрица». Напомним, Ирвинг отстранён от всех матчей нынешнего сезона из-за отказа делать прививку от коронавируса.
«Это больше, чем баскетбол», — написал Кайри в подписи к фотографии Морфеуса.
Посмотреть фото можно в официальном телеграм-канале Кайри Ирвинга.
Ирвинг не может принимать участие в домашних играх регулярного чемпионата НБА из-за требований штата Нью-Йорк о вакцинации от коронавируса. Поэтому клуб решил отстранить Кайри от всех тренировок и матчей, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста. Пока неизвестно, что будет с карьерой Ирвинга дальше. Возможно, он вовсе закончит с баскетболом.
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